Євросоюз близький до запровадження санкцій проти російських алмазів, - прем'єр Бельгії

Європейський союз завершує роботу над системою стеження за імпортом російських алмазів. Це дозволить запровадити відповідне ембарго.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами глави бельгійського уряду, роботу над стеженням за постачанням російських алмазів до країн ЄС проводили протягом року. Наразі ж мета полягає в тому, щоб заборона на імпорт набула чинності вже 1 січня 2024 року.

Де Кроо нагадав, що Бельгія відіграє важливу роль у торгівлі алмазами, оскільки через портове місто Антверпен проходить близько 90% усіх алмазів у світі.

За допомогою санкцій на експорт алмазів Росію хочуть позбавити домінування на роздрібних ринках Бельгії та Євросоюзу, розповів глава уряду.

"Найкращий спосіб досягти цього - система повного стеження, щоб виключити російські алмази з усіх ринків. Ми робимо (це - ред.) разом з ЄС та G7 і дуже близькі до завершення розробки такої системи повної простежуваності", - додав прем'єр.

Санкції проти російських алмазів

Нагадаємо, країни Євросоюзу та G7 вже досить тривалий час готують санкції проти російських алмазів. Проблеми виникали у зв'язку із здатністю Росії обходити санкції.

За інформацією західних ЗМІ, обмеження на імпорт алмазів хочуть затвердити вже цієї осені.