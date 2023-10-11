Зеленский о санкциях против российских алмазов: долгожданный шаг станет реальностью

Глава государства рассказал, что обсудил введение Бельгией и рядом других влиятельных стран процедуры, чтобы российские алмазы не попадали на европейский рынок.

"Это удар по прибылям России. Долгожданный шаг станет реальностью", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз близок к введению санкций против российских алмазов.

В частности, завершается работа над системой слежки за импортом алмазов из России.

Стоит заметить, что Украина уже давно просит ЕС ввести эмбарго на российские алмазы, но эти ограничения до сих пор не были включены в пакеты санкций против РФ.