Зеленський про санкції проти РФ: очікуємо нових рішень щодо обходу обмежень

Україна очікує від союзників нових санкцій, які будуть запобігати обходу обмежень, введених проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Активно працюємо, щоб підтримати та посилити чергові санкційні кроки проти Росії - європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС зараз перебуває в роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, серед іншого фінансових та енергетичних", - зазначив президент.

Нагадаємо, 7 грудня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, ЄС у рамках нових санкцій проти РФ може призупинити ліцензії на мовлення у блоці російських телеканалів "НТВ", "РЕН ТВ", "Росія 1" та "Перший канал".

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