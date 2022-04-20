Зеленский о санкциях против РФ: нужны как инструмент, чтобы побудить Москву искать мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России нужны как инструмент, чтобы принудить Москву к миру. Глава государства добавил, что ЕС готовит шестой ограничительный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Зеленский добавил, что сегодня этот вопрос обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Как уточнил глава государства, работа идет в таком направлении, чтобы сделать ограничения по-настоящему болезненными для российской военной машины и России в целом. "Подчеркиваю каждые переговоры, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", - добавил Зеленский.