Зеленський про санкції проти РФ: потрібні як інструмент, щоб спонукати Москву шукати мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібні як інструмент, щоб примусити Москву до миру. Глава держави додав, що ЄС готує шостий обмежувальний пакет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
За його словами, зараз в Євросоюзі йде підготовка шостого санкційного пакета. Зеленський додав, що сьогодні це питання обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Як уточнив глава держави, робота йде в такому напрямку, щоб зробити обмеження по-справжньому болючими для російської військової машини і Росії в цілому.
"Наголошую, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Офіс президента України опублікував план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ включає 10 напрямків, включаючи російський енергетичний сектор.
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