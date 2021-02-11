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Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 19:28
Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничил работу телеканалов, которые работали на Россию. И не собирается накладывать санкции на другие СМИ.

Об этом президент заявил в ходе брифинга на Донбассе, который транслировал телеканал "Украина 24".

В ходе общения с представителями СМИ, он ответил на вопрос журналиста телеканала "НАШ" касательно возможности введения санкций против этого канала вслед за "112-Украина", ZiK, NewsOne, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

"Мы ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - сказал президент.

Напомним, в среду Верховный суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Но в суд поступил еще третий иск.

Вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

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