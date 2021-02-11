Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що обмежив роботу телеканалів, які працювали на Росію. І не збирається накладати санкції на інші ЗМІ.

Про це президент заявив у ході брифінгу на Донбасі, який транслював телеканал "Україна 24".

В ході спілкування з представниками ЗМІ, він відповів на питання журналіста телеканалу "НАШ" щодо можливості запровадження санкцій проти цього каналу слідом за "112-Україна", ZiK, NewsOne, які належать соратнику Віктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

"Ми ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не плануємо закривати. Ми наші телеканали не закривали, ми закривали їхні", - сказав президент.