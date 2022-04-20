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Зеленский о санкционном плане Украины: РФ потеряет возможность финансировать военную машину

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Среда 20 апреля 2022 22:15
Зеленский о санкционном плане Украины: РФ потеряет возможность финансировать военную машину Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Путин прокомментировал план Украины по ужесточению санкций против России. В частности, он заявил, что когда все направления будут имплементированы, тогда РФ потере возможность финансировать военную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По его словам, среди крупнейших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтяных продуктов из России.

Также он добавил, что Украина работает над тем, чтобы госдолжности России, которые поддерживают войну, получили санкционный ответ всего мира.

"Когда будут имплементированы все ключевые направления этого плана, Россия потеряет возможность финансировать военную машину... Работаем также над тем, что все госдолжности России, которые поддерживают войну, получили логичный санкционный ответ мира. Россия должна быть признана государством-террористом", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Офис президента опубликовал план по ужесточению санкций против России, который включает 10 направлений.

Также мы писали, что Андрей Ермак раскрыл содержание очередного пакета санкций против России. По его словам, ограничения коснусь импорт российских энергоносителей.

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