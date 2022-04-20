Зеленський про санкційний план України: РФ втратить можливість фінансувати воєнну машину

Президент Володимир Зеленський прокоментував план України щодо посилення санкцій проти Росії. Зокрема, він заявив, що коли всі напрямки будуть імплементовані, тоді РФ втрати можливість фінансувати воєнну машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.