Зеленський на саміті у Швейцарії: все, про що домовимося, буде частиною миротворчого процесу

Що відомо про саміт миру

Сьогодні у Швейцарії стартував саміт миру України. Він проходить на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Участь у саміті взяли представники з близько 100 країн та організацій.

Учасники саміту розглянуть декілька питань з формули миру України. Також у рамках саміту пройдуть індивідуальні зустрічі лідерів та представників країн. Очікується, що учасники ухвалять спільну декларацію. Але, за даними швейцарських ЗМІ, учасники саміті поки не дійшли згоди щодо декларації.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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