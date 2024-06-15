Зеленский на саммите в Швейцарии: все, о чем договоримся, будет частью миротворческого процесса

Что известно о саммите мира

Сегодня в Швейцарии стартовал саммит мира Украины. Он проходит на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн. Участие в саммите приняли представители из около 100 стран и организаций.

Участники саммита рассмотрят несколько вопросов по формуле мира Украины. В рамках саммита также пройдут индивидуальные встречи лидеров и представителей стран. Ожидается, что участники примут общую декларацию. Но, по данным швейцарских СМИ, участники саммита пока не пришли к согласию относительно декларации.

Детальнее об украинском саммите мира - в материале РБК-Украина.

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