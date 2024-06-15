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Зеленський на саміті у Швейцарії: все, про що домовимося, буде частиною миротворчого процесу

Бюргеншток, Субота 15 червня 2024 15:03
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Зеленський на саміті у Швейцарії: все, про що домовимося, буде частиною миротворчого процесу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Все, про що домовляться учасники саміту миру у Швейцарії, стане частиною миротворчого процесу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президенткою Швейцарії.

"Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - заявив глава держави.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Що відомо про саміт миру

Сьогодні у Швейцарії стартував саміт миру України. Він проходить на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Участь у саміті взяли представники з близько 100 країн та організацій.

Учасники саміту розглянуть декілька питань з формули миру України. Також у рамках саміту пройдуть індивідуальні зустрічі лідерів та представників країн. Очікується, що учасники ухвалять спільну декларацію. Але, за даними швейцарських ЗМІ, учасники саміті поки не дійшли згоди щодо декларації.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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