Зеленський на саміті у Швейцарії: все, про що домовимося, буде частиною миротворчого процесу

Все, про що домовляться учасники саміту миру у Швейцарії, стане частиною миротворчого процесу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президенткою Швейцарії.

"Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - заявив глава держави. Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.