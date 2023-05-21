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Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із Президентом Індонезії Джоко Відодо. Серед іншого вони обговорили розширення зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер під час зустрічі з Індонезійським колегою обговорив чимало важливих для нашої держави питань. Зокрема президент України розповів про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.

Також, президент закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Зазначається, що Володимир Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Зеленський на саміті G7

Президент України сьогодні проведе зустріч із Джо Байден. Джерела видання Politico раніше повідомляли, що американський лідер збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.

Також Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши особливу увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

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G7Володимир ЗеленськийИндонезия