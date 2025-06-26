Зеленський на саміті ЄС: потрібен чіткий сигнал про членство України

Україна чекає від країн Євросоюзу чіткого сигналу про майбутнє членство в блоці. Таким сигналом може стати початок вступних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Євросоюзу.
Голова української держави наголосив, що Україна виконує всі свої зобов'язання щодо вступу до ЄС. Зокрема, йдеться про ті вимоги, які стосуються відносин із сусідніми країнами. Тому справедливо, що ЄС у відповідь демонструє чіткі сигнали підтримки, які визнають успіхи України.
Президент уточнив, що відкриття першого кластера "Основні принципи" в переговорному процесі може бути не просто технічним кроком, це стане "політичним рішенням, яке визначить майбутню інтеграцію України з Європою".
За його словами, Україна готується до того, щоб відкрити всі переговорні кластери цього року.
Нагадаємо, ЄС не може відкрити вступні переговори з Україною лише через те, що їхній початок блокує Угорщина.
Угорська влада навіть вирішила дізнатися думку про можливий вступ України до ЄС у власного населення. На тлі опитування угорський прем'єр Віктор Орбан просував маніпуляції про те, що якщо Україна вступить до ЄС, то "економіка Угорщини буде зруйнована".
За даними джерел РБК-Україна, до виборів в Угорщині, що відбудуться наступного року, вето на початок переговорів Будапешт навряд чи зніме.
У Міністерстві закордонних справ України назвали такі вкиди "антиукраїнською істерією".
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