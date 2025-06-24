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"Антиукраїнська істерія". У МЗС пройшлися по опитуванню угорців про членство України в ЄС

Київ, Вівторок 24 червня 2025 22:54
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"Антиукраїнська істерія". У МЗС пройшлися по опитуванню угорців про членство України в ЄС Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорський уряд займається антиукраїнською істерією та маніпулює фактами про членство України в ЄС. Це відбувається на тлі опитування для угорців щодо українського вступу до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook.

У МЗС нагадали, що в Угорщині закінчилися так звані "консультації" щодо вступу України до Євросоюзу, які тривали з 14 квітня до 20 червня.

"Ми поважаємо тих угорців, які взяли в них участь, включно з тими, хто має думку, яка не збігається з нашою. Ми готові чути їхні застереження і роз'яснювати нашу позицію", - зазначили у відомстві.

Офіційних результатів опитування так і немає. Але, як додали в міністерстві, "складно сумніватися в маніпуляційній меті" такої акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократії.

У МЗС нагадали, що під час "консультацій" угорські урядовці докладали максимальних зусиль, щоб забезпечити для себе потрібний результат. Зокрема, вони нагнітали ненависть до всього, що пов'язано з Україною.

"Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", - додали у відомстві.

У МЗС звернули увагу, що вступ України до ЄС - у стратегічних інтересах Угорщини, оскільки це забезпечить як стабільність у регіоні, так і захист і благополуччя всіх громадян України, зокрема й членів угорської нацменшини. Тому її лідери раніше зверталися до прем'єра Угорщини Віктора Орбана з проханням не блокувати вступ України до ЄС.

"Якщо угорський уряд має застереження на шляху інтеграції України до Євросоюзу, він мав би навпаки підтримати відкриття вступних переговорів. Адже переговорний процес існує саме для того, щоб виявляти та знімати занепокоєння держав-членів при приєднанні нових країн. Переговори дадуть змогу врегулювати та розвіяти побоювання Угорщини щодо потенційних ризиків", - нагадали в МЗС.

Опитування опозиції

Нагадаємо, раніше угорська опозиційна партія "Тиса" провела власне опитування щодо членства України в ЄС.

Згідно з результатами опитування, 58% населення Угорщини підтримує вступ України до блоку.

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МЗС України Угорщина Віктор Орбан Вступ в ЄС
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