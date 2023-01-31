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Зеленський про саміт Україна-ЄС: очікуємо на рішення від наших партнерів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень буде присвячений євроінтеграції. Зокрема через саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна - ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова - євроінтеграційним", - заявив він.

Зеленський наголосив, що цього тижня очікується рішення від європейських партнерів.

"Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є - навіть попри повномасштабну війну", - заявив він.

Нагадаємо, 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Зазначимо, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

У тому числі у саміті візьме участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль розповідав про подробиці майбутнього візиту європейської делегації до Києва.

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