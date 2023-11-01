Зеленський про саміт по формулі миру: маємо корисні результати, визначили наступні кроки

"Ми обговорили (з українською делегацією, - ред.) основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина - вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля", - заявив президент.

Як відзначив лідер країни, третя зустріч стала ще сильнішою, ніж попередні дві. Саміт продовжив консолідацію світу. Зокрема є:

підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті;

багато сигналів, зокрема від Глобального Півдня, європейських та американських партнерів щодо правильності нашого курсу на об’єднання світу навколо формули миру;

"Визначили сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо формули миру", - додав Володимир Зеленський.

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

Ядерна та радіаційна безпека;

Енергетична безпека;

Безперебійне постачання продовольства;

Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;

Відновлення територіальної цілісності України.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.