Зеленский о саммите по формуле мира: имеем полезные результаты, определили следующие шаги

"Мы обсудили (с украинской делегацией, - ред.) основные детали и результаты этого саммита. Определенные вещи - очень полезные для Украины, для международного права в целом - мы пока не обнародуем. Причина - она понятна: не даем шанса России сорвать наши международные усилия", - заявил президент.

Как отметил лидер страны, третья встреча стала еще сильнее, чем предыдущие две. Саммит продолжил консолидацию мира. В частности, есть:

итоговый документ сопредседателей встречи советников на Мальте;

много сигналов, в частности от Глобального Юга, европейских и американских партнеров о правильности нашего курса на объединение мира вокруг формулы мира;

"Определили сегодня на совещании основные шаги, которые будем делать в последующие месяцы, чтобы добавить еще нового содержания по формуле мира", - добавил Владимир Зеленский.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

Ядерная и радиационная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Бесперебойное снабжение продовольствием;

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;

Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.