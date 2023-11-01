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Зеленский о саммите по формуле мира: имеем полезные результаты, определили следующие шаги

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Третья встреча советников по национальной безопасности на саммите формулы мира принесла полезные результаты для Украины и международного права в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Мы обсудили (с украинской делегацией, - ред.) основные детали и результаты этого саммита. Определенные вещи - очень полезные для Украины, для международного права в целом - мы пока не обнародуем. Причина - она понятна: не даем шанса России сорвать наши международные усилия", - заявил президент. 

Как отметил лидер страны, третья встреча стала еще сильнее, чем предыдущие две. Саммит продолжил консолидацию мира. В частности, есть: 

  • итоговый документ сопредседателей встречи советников на Мальте; 
  • много сигналов, в частности от Глобального Юга, европейских и американских партнеров о правильности нашего курса на объединение мира вокруг формулы мира; 

"Определили сегодня на совещании основные шаги, которые будем делать в последующие месяцы, чтобы добавить еще нового содержания по формуле мира", - добавил Владимир Зеленский.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

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