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Зеленський про саміт по формулі миру: маємо корисні результати, визначили наступні кроки

Середа 01 листопада 2023 19:20
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Зеленський про саміт по формулі миру: маємо корисні результати, визначили наступні кроки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Третя зустріч радників із національної безпеки на саміті формули миру принесла корисні результати для України й міжнародного права загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Ми обговорили (з українською делегацією, - ред.) основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина - вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля", - заявив президент.

Як відзначив лідер країни, третя зустріч стала ще сильнішою, ніж попередні дві. Саміт продовжив консолідацію світу. Зокрема є:

  • підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті;
  • багато сигналів, зокрема від Глобального Півдня, європейських та американських партнерів щодо правильності нашого курсу на об’єднання світу навколо формули миру;

"Визначили сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо формули миру", - додав Володимир Зеленський.

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

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