Зеленський про саміт по формулі миру: маємо корисні результати, визначили наступні кроки
Третя зустріч радників із національної безпеки на саміті формули миру принесла корисні результати для України й міжнародного права загалом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Ми обговорили (з українською делегацією, - ред.) основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина - вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля", - заявив президент.
Як відзначив лідер країни, третя зустріч стала ще сильнішою, ніж попередні дві. Саміт продовжив консолідацію світу. Зокрема є:
- підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті;
- багато сигналів, зокрема від Глобального Півдня, європейських та американських партнерів щодо правильності нашого курсу на об’єднання світу навколо формули миру;
"Визначили сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо формули миру", - додав Володимир Зеленський.
Саміт формули миру
28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
- Ядерна та радіаційна безпека;
- Енергетична безпека;
- Безперебійне постачання продовольства;
- Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
- Відновлення територіальної цілісності України.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
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