ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о саммите по формуле мира: имеем полезные результаты, определили следующие шаги

Среда 01 ноября 2023 19:20
UA EN RU
Зеленский о саммите по формуле мира: имеем полезные результаты, определили следующие шаги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Третья встреча советников по национальной безопасности на саммите формулы мира принесла полезные результаты для Украины и международного права в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Мы обсудили (с украинской делегацией, - ред.) основные детали и результаты этого саммита. Определенные вещи - очень полезные для Украины, для международного права в целом - мы пока не обнародуем. Причина - она понятна: не даем шанса России сорвать наши международные усилия", - заявил президент.

Как отметил лидер страны, третья встреча стала еще сильнее, чем предыдущие две. Саммит продолжил консолидацию мира. В частности, есть:

  • итоговый документ сопредседателей встречи советников на Мальте;
  • много сигналов, в частности от Глобального Юга, европейских и американских партнеров о правильности нашего курса на объединение мира вокруг формулы мира;

"Определили сегодня на совещании основные шаги, которые будем делать в последующие месяцы, чтобы добавить еще нового содержания по формуле мира", - добавил Владимир Зеленский.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области