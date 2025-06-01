Зеленський розширив делегацію України в Стамбулі: хто поїде на переговори з РФ

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, що завтра в Туреччині буде другий раунд переговорів між Україною та Росією. На ньому сторони мають представити свої варіанти мирних пропозицій.

Зокрема, агентство Reuters нещодавно опублікувало текст, який представить Україна. У ньому перераховано припинення вогню, гарантії безпеки, неповторення агресії та багато іншого.

Детальніше ознайомитися з текстом, який представить Україна - можна в матеріалі РБК-Україна.

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