Зеленский расширил делегацию Украины в Стамбуле: кто поедет на переговоры с РФ

Переговоры в Стамбуле

Напомним, что завтра в Турции будет второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На нем стороны должны представить свои варианты мирных предложений.

В частности, агентство Reuters недавно опубликовало текст, который представит Украина. В нем перечислено прекращение огня, гарантии безопасности, неповторение агрессии и многое другое.

Подробнее ознакомиться с текстом, который представит Украина - можно в материале РБК-Украина.

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