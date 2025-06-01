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Зеленский расширил делегацию Украины в Стамбуле: кто поедет на переговоры с РФ

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский подписал указ и утвердил делегацию Украины на вторую встречу в переговорах с Россией. Однако в списке есть определенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

В частности, в состав украинской делегации вошли:

  • Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины, глава делегации;
  • Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса президента Украины;
  • Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования военно-морских сил ВСУ;
  • Кислица Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Ковбаса Юрий Михайлович - представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
  • Луговский Олег Васильевич - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
  • Острянский Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • Фомин Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;
  • Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
  • Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ.

Что изменилось

В частности, на этот раз в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

В то же время Юрий Ковбаса и Евгений Острянский - два новых представителя украинской делегации.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, что завтра в Турции будет второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На нем стороны должны представить свои варианты мирных предложений.

В частности, агентство Reuters недавно опубликовало текст, который представит Украина. В нем перечислено прекращение огня, гарантии безопасности, неповторение агрессии и многое другое.

Подробнее ознакомиться с текстом, который представит Украина - можно в материале РБК-Украина.

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