Зеленський розраховував на візит Шольца в Україну на річницю вторгнення, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський сподівався, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 24 лютого, відвідає Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як зазначає німецьке видання, український уряд хотів, щоб такий візит відбувся, оскільки подібний жест був би важливим на тлі майбутніх поставок танків Leopard в Україну та запеклих боїв на Донбасі.
У Bild додають, що між Києвом та Берліном велися переговори з теми можливого візиту, але для Шольца, у якого на сьогодні запланований візит до Індії, така поїздка "була б надто спонтанною".
Варто зауважити, що Шольц з початку повномасштабної війни лише один раз відвідав Україну. У червні 2022 року він приїхав разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та екс-прем'єром Італії Маріо Драгі.
Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Шольца офіційно запросили відвідати Київ.
Також ми писали, що, за словами Шольца, питання передачі Україні винищувачів поки що не має сенсу.
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