Зеленский рассчитывал на визит Шольца в Украину на годовщину вторжения, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как отмечает немецкое издание, украинское правительство хотело, чтобы такой визит состоялся, поскольку подобный жест был бы важным на фоне предстоящих поставок танков Leopard в Украину и ожесточенных боев на Донбассе.

В Bild добавляют, что между Киевом и Берлином велись переговоры по теме возможного визита, но для Шольца, у которого на сегодня запланирован визит в Индию, такая поездка "была бы слишком спонтанной".

Стоит заметить, что Шольц с начала полномасштабной войны всего один раз посетил Украину. В июне 2022 года он приехал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и экс-премьером Италии Марио Драги.