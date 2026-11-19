Україна очікує запрошення від США на саміт G20 у Маямі, який пройде у середині грудня. Це потрібно для продовження мирних ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу після "Коаліції охочих", зустрічей з американською стороною і європейськими партнерами.

Запрошення України на G20

Журналіст Міхаель Фішер з DPA запитав Зеленського, чи є шанс побачити на саміті G20 у Маямі зустріч очільників США, Росії та України і чи отримав він запрошення на захід. Президент відповів, що сподівається на те, що Сполучені Штати запросять Україну як "своїх близьких союзників" і його як главу держави.

Зеленський зауважив, що має багато різних сигналів від людей з G20.

"Вони сказали, що ми підтримуємо вас. І, звичайно, вони також хочуть, щоб президент Трамп запросив російську делегацію, як я зрозумів",- каже він.

Президент зазначив, що "ми не знаємо результату (цієї зустрічі - ред.), побачимо".

Переговірники з Європи

За словами Зеленського, група від Європи на мирних перемовинах вже сформувалася. Це п'ять лідерів п'яти країн плюс представники ЄС (Єврокомісії та Євроради), представники НАТО.

"Тож це група, яка представлятиме Європу. Але якщо саміт, то це лише одна людина", - уточнив він.

Зараз ці країни представляють Європу, каже Зеленський.

"Можливо, вони запропонують одного представника від Європи, це ще невідомо. Звичайно, після консультацій з нами, без сюрпризів. Але якщо говорити про цю групу, це вже не сюрприз. Кожен з них є справді великим лідером і має чітку, справедливу позицію", - запевнив президент.