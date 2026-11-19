Європа підготувалася до можливих мирних переговорів за участі України, Росії, США та європейських партнерів, а основою домовленостей має стати лінія зіткнення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного з президентом Володимиром Зеленським спілкування з медіа.

За його словами, у партнерів є чітка ідея миру і сьогодні вони підготувалися до можливих переговорів. Він переконаний, що діалог України, Росії, США та Європи відкриє дотепер найкращий шанс для миру.

На Єврораді в Дубліні лідери домовилися, що від імені Європи на переговорах виступатимуть Німеччина, Франція, Британія, Польща та Італія.

Вони діятимуть разом у співпраці з інституціями у Брюсселі та спиратимуться на чіткі принципи, щодо яких сьогодні була єдність.

"Метою є суверенна Україна в безпечній Європі. Вихідною точкою територіальних домовленостей повинна бути так звана лінія зіткнення", - заявив німецький канцлер.

Умови для України, санкції проти РФ та безпека

Мерц підкреслив, що Україна повинна мати змогу йти європейським шляхом і розраховувати на допомогу у відбудові. У відповідь можливе поступове скасування санкцій проти Росії, пов'язане з певними умовами.

Окремо він сказав, що після припинення вогню Київ повинен отримати сильні гарантії безпеки. Це матиме наслідки для європейської та атлантичної безпеки, і це питання доведеться обговорювати під час переговорів.

"Пані і панове, тут потрібна правильна послідовність, спершу мир в Україні, потім домовленості щодо євроатлантичної безпеки. Москва знає - максимальні вимоги з грудня 21 року нереалістичні", - заявив Мерц.

ЄС має стати безпечнішим

Канцлер додав, що після досягнення миру в Україні Європа має стати безпечнішою, ніж раніше, тому союзникам потрібне сильніше та більш європейське НАТО.

Водночас згодом варто буде говорити з Москвою військовими каналами комунікації про зменшення ризиків і прозорість, оскільки це слугує інтересам обох сторін.

Політик також заявив, що партнери є дієздатними щодо гарантій безпеки для України. За його словами, спільні військові навчання, які відбуваються цими днями, показують, що коаліція охочих готова разом зі США зробити внесок у забезпечення миру.