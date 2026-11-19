Мерц: у нас є чітка ідея миру в Україні, переговори можуть відкрити найкращий шанс
Європа підготувалася до можливих мирних переговорів за участі України, Росії, США та європейських партнерів, а основою домовленостей має стати лінія зіткнення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного з президентом Володимиром Зеленським спілкування з медіа.
За його словами, у партнерів є чітка ідея миру і сьогодні вони підготувалися до можливих переговорів. Він переконаний, що діалог України, Росії, США та Європи відкриє дотепер найкращий шанс для миру.
На Єврораді в Дубліні лідери домовилися, що від імені Європи на переговорах виступатимуть Німеччина, Франція, Британія, Польща та Італія.
Вони діятимуть разом у співпраці з інституціями у Брюсселі та спиратимуться на чіткі принципи, щодо яких сьогодні була єдність.
"Метою є суверенна Україна в безпечній Європі. Вихідною точкою територіальних домовленостей повинна бути так звана лінія зіткнення", - заявив німецький канцлер.
Умови для України, санкції проти РФ та безпека
Мерц підкреслив, що Україна повинна мати змогу йти європейським шляхом і розраховувати на допомогу у відбудові. У відповідь можливе поступове скасування санкцій проти Росії, пов'язане з певними умовами.
Окремо він сказав, що після припинення вогню Київ повинен отримати сильні гарантії безпеки. Це матиме наслідки для європейської та атлантичної безпеки, і це питання доведеться обговорювати під час переговорів.
"Пані і панове, тут потрібна правильна послідовність, спершу мир в Україні, потім домовленості щодо євроатлантичної безпеки. Москва знає - максимальні вимоги з грудня 21 року нереалістичні", - заявив Мерц.
ЄС має стати безпечнішим
Канцлер додав, що після досягнення миру в Україні Європа має стати безпечнішою, ніж раніше, тому союзникам потрібне сильніше та більш європейське НАТО.
Водночас згодом варто буде говорити з Москвою військовими каналами комунікації про зменшення ризиків і прозорість, оскільки це слугує інтересам обох сторін.
Політик також заявив, що партнери є дієздатними щодо гарантій безпеки для України. За його словами, спільні військові навчання, які відбуваються цими днями, показують, що коаліція охочих готова разом зі США зробити внесок у забезпечення миру.
Нагадаємо, РФ запросила представників Європи приїхати до Москви, щоб прояснити свою позицію. За словами російського диктатора, це має допомогти сформувати повоєнну архітектуру безпеки на континенті.
Раніше Зеленський заявив, що переговори щодо закінчення війни в Україні проходитимуть у розширеному форматі. Зокрема, у них братимуть участь представники ЄС.