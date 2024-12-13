Зеленський розповів Заходу, чого потребує Україна після ударів Росії

Після кожного російського удару Україна потребує від партнерів кроків, які продемонструють диктатору Володимиру Путіну, що його терор не повинен спрацювати. Адже саме війна й залякування тримають його "на троні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є оборонний пакет від США і це, серед іншого, ракети для ППО, для HIMARS. Також - артилерія. Обсяг пакета - 500 млн доларів", - сказав Зеленський.

Він подякував американському президенту Джо Байдену й обом партіям у Конгресі - "усім, хто підтримує наш захист життя і людей".

"Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо - і це об’єктивна потреба - кроків, що демонструють Путіну: його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну", - зазначив президент.

За його словами, саме війна й залякування - це те, що тримає російський "трон" під Путіним.

"Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові - стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі. Вдячний усім, хто допомагає нам наближати мир", - додав Зеленський.