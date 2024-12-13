Зеленский рассказал Западу, в чем нуждается Украина после ударов России

После каждого российского удара Украина нуждается от партнеров в шагах, которые продемонстрируют диктатору Владимиру Путину, что его террор не должен сработать. Ведь именно война и запугивание держат его "на троне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть оборонный пакет от США и это, среди прочего, ракеты для ПВО, для HIMARS. Также - артиллерия. Объем пакета - 500 млн долларов", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил американского президента Джо Байдена и обе партии в Конгрессе - "всех, кто поддерживает нашу защиту жизни и людей".

"Каждый раз, когда есть новые российские удары по нашей стране, мы нуждаемся - и это объективная потребность - в шагах, демонстрирующих Путину: его террор не должен сработать. Он применяет ракеты вместо того, чтобы искать, как прекратить войну", - отметил президент.

По его словам, именно война и запугивание - это то, что держит российский "трон" под Путиным.

"Но партнерам стоит переживать не о том, как обеспечить стабильность таких лиц в Москве, а о том, как гарантировать стабильность себе и миру - стабильность и безопасность, которые возможны только в мире. Благодарен всем, кто помогает нам приближать мир", - добавил Зеленский.