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Зеленський заявив про відсторонення Росії від ICAO: Терористу не місце у глобальній спільноті

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Вівторок 04 жовтня 2022 01:18
Зеленський заявив про відсторонення Росії від ICAO: Терористу не місце у глобальній спільноті Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Росію у понеділок, 3 жовтня, остаточно відсторонили від ухвалення рішень у світовій авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Не буде більше представників держави-терориста в керівному органі - раді Міжнародної організації цивільної авіації", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що ICAO - це дуже вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. За його словами, це дуже промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям.

"Державу, яка порушила стільки норм міжнародного права, не можна зберігати в будь-яких міжнародних організаціях як нібито нормального учасника. Росії не місце в глобальній спільноті", - додав президент.

Нагадаємо, у квітні Росію виключили із Ради ООН з прав людини. Рішення схвалила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй.

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