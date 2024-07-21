UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, скільки росіян загинуло під час наступу на Харківську область

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Під час російського наступу на Харківську область окупанти втратили близько 20 тисяч солдатів. А на заміну отримали лише кілька сіл в "сірій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

Зеленський заявив, що Росія дійсно почала прорив на Харків, та зауважив, що ціль їх була - окупація міста, в якому 1,5 мільйона людей.

"Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт. Їхня максимальна точка поглиблення від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що "сіра зона" - не тому, що Україна чи Росія визначили, що вона "сіра", так вийшло, тому що дана територія обстрілювалася, і люди, що там проживали були вивезені заздалегідь.

"Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення", - підкреслив Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше український президент також прокоментував втрати української армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХарківВійна Росії проти України