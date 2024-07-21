RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, сколько россиян погибло во время наступления на Харьковскую область

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во время российского наступления на Харьковскую область оккупанты потеряли около 20 тысяч солдат. А взамен получили всего несколько сел в "серой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью BBC.

Зеленский заявил, что Россия действительно начала прорыв на Харьков, и отметил, что их цель была - оккупация города, в котором 1,5 миллиона человек.

"Но мы остановили это наступление, их наступление провалилось, и это факт. Их максимальная точка углубления от границы была 10 км. Мы их остановили. Около 20 тысяч человек их погибли. Это им стоили эти деревни в этой серой зоне", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что "серая зона" - не потому, что Украина или Россия определили, что она "серая", так получилось, потому что данная территория обстреливалась, и проживавшие там люди были вывезены заранее.

"Я не вижу успеха в этой операции. И когда у нас будут укомплектованы резервы, мы восстановим положение", - подчеркнул Зеленский.

 

Напомним, ранее украинский президент также прокомментировал потери украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХарьковВойна России против Украины