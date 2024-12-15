Зеленський розповів, скільки ракет та авіабомб випустила РФ по Україні за 7 днів

За тиждень Росія атакувала Україну сотнями ракет, авіабомб та дронів. Зокрема, тільки ракет окупанти випустили 100 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів", - розповів він.
Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну та партнерам, котрі розуміють потребу в посиленні ППО для збереження життів українців.
"Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - зазначив президент.
Росія постійно обстрілює Україну дронами, ракетами та авіабомбами. Зокрема, 13 грудня окупанти масовано атакували Україну, використавши майже 300 цілей - дронів та ракет. Навіть Польща піднімала авіацію через атаку РФ 13 грудня.
Додамо, що нещодавно Іститут вивчення війни зазначав, що удари України по Росії західною зброєю можуть зменшити кількість атак бомбами по території країни. Ця тенденція вже підтверджується. Зокрема, у грудні російські війська мають намір випустити лише третину від кількості бомб, випущених по Україні у листопаді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.