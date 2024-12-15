Зеленский рассказал, сколько ракет и авиабомб выпустила РФ по Украине за 7 дней

"Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину и партнеров, которые понимают потребность в усилении ПВО для сохранения жизней украинцев.

"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", - отметил президент.