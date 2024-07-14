Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ застосувала проти України з початку тижня

Він розповів, що з початку тижня Росія застосувала проти України:

понад 700 керованих авіаційних бомб;

понад 170 ударних дронів різних типів;

майже 80 ракет.

"Масштабу цього зла має відповідати і масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", - наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам України, які вже допомагають країні захистити своє небо.