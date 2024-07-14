UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ застосувала проти України з початку тижня

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти лише за цей тиждень випустили по Україні майже 80 ракет. Також ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Він розповів, що з початку тижня Росія застосувала проти України:

  • понад 700 керованих авіаційних бомб;
  • понад 170 ударних дронів різних типів;
  • майже 80 ракет.

"Масштабу цього зла має відповідати і масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", - наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам України, які вже допомагають країні захистити своє небо.

Масований удар

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під атакою, зокрема, знаходився Київ.

Одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит". Було відомо про потерпілих дітей та лікарів, а також про кількох загиблих.

Пізніше стало відомо, що померла дитина, яка в момент удару росіян перебувала в реанімації "Охматдиту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів