Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ применила против Украины с начала недели

Российские оккупанты только за эту неделю выпустили по Украине почти 80 ракет. Также враг активно применял управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Он рассказал, что с начала недели Россия применила против Украины:
"Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора", - подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил партнеров Украины, которые уже помогают стране защитить свое небо.
Напомним, в понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атакой, в частности, находился Киев.
Одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет". Было известно о пострадавших детях и врачах, а также о нескольких погибших.
Позже стало известно, что умер ребенок, который в момент удара россиян находился в реанимации "Охматдета".
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