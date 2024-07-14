Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ применила против Украины с начала недели

Он рассказал, что с начала недели Россия применила против Украины:

более 700 управляемых авиационных бомб;

более 170 ударных дронов разных типов;

почти 80 ракет.

"Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров Украины, которые уже помогают стране защитить свое небо.