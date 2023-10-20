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Зеленський розповів Шольцу про катастрофічні втрати РФ під Авдіївкою

П'ятниця 20 жовтня 2023 17:03
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Зеленський розповів Шольцу про катастрофічні втрати РФ під Авдіївкою Фото: президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський розповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про невдалі спроби наступу росіян та їхні втрати на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Він поінформував Шольца про поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі наступальні спроби РФ та її катастрофічні втрати під Авдіївкою.

Політики також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширенню конфлікту.

Президент подякував Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході.

Особливу увагу вони також приділили наступному раунду переговорів щодо формули миру на Мальті, а також Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді. Зеленський вірить, що вона буде успішною.

Президент зауважив, що домовленості країн, які було досягнуто на зустрічі в іспанській Гранаді успішно виконуються. Він особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них.

Підтримка України з боку Німеччини

Зазначимо, що Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни у довгостроковій перспективі.

Лише сьогодні Німеччина відзвітувала про нову партію військової допомоги для України, яка включає, зокрема, додаткові зенітки Gepard.

До того ж, Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц
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