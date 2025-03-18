Зеленський: Росія стягує війська до кордону та готує нові удари по Україні

Російська Федерація почала стягувати свої війська до прикордоння Сумської області. Росіяни також готують наступ на декількох напрямках.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, українські військові продовжують виконувати своє завдання в Курській області та залишатимуться там стільки, скільки потрібно. Він наголосив, що стратегічні кроки української армії спрямовані на недопущення просування російських військ.

"Українські військові там знаходяться і будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми бачимо, що Путін розповідає про нібито оточення наших військових, але наші хлопці стоять на місці, доводячи, що це неправда. Це наші стратегічні кроки, і ми будемо робити все, щоб унеможливити його спроби захопити нові території", - заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на нарощування російських військ поблизу кордону України та ймовірні нові атаки на Сумську, Харківську та Запорізьку області. За його словами, Україна не дозволить ворогу легко реалізувати свої плани.

"Ми бачимо скупчення військ у Курській області. Вони хочуть бити по Сумщині, Харківщині, Запоріжжю - ось що ми спостерігаємо. Але так легко ми це не дамо зробити", - підкреслив він.

Зеленський також висловився щодо можливих переговорів про мир і наголосив на необхідності конкретних деталей від США та їхньої ролі в цьому процесі.

"Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і забезпечити припинення ударів по енергетиці та в Чорному морі – це буде першим кроком. Що б там не було, ми будемо підтримувати кроки, які ведуть до зменшення атак на цивільну та військову інфраструктуру", - зазначив глава держави.

Ситуація у Сумській області

Раніше у ЦПД повідомляли, що російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак заявлялось, що мова не йде про наступ на Суми.

Окрім цього за інформацією ДПСУ, ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.

Також нагадаємо, що наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація про те, що ворог нібито прорвав кордон у селі Новеньке, втім, пізніше це було спростовано. За словами Демченка, ворог намагається розширити зону активних бойових дій на межі регіону.