Зеленський розповів, що Україна з партнерами працює над новими санкціями для РФ

Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Зеленський нагадав, що сьогодні було підписано указ, про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб'єктів.
"Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами", - сказав він.
За його словами, Україна разом із партнерами працює над наступним санкційним етапом. Він буде вже десятим.
"Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор - це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес", - заявив він.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові санкції запроваджуються щонайменше один раз на тиждень.
Також глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.
Крім того, у грудні Зеленський запровадив санкції проти семи діячів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП)
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