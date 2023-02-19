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Зеленский рассказал, что Украина с партнерами работает над новыми санкциями для РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против государства-оккупанта России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Зеленский напомнил, что сегодня был подписан указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов".

"Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", - сказал он.

По его словам, Украина совместно с партнерами работает над следующим санкционным этапом. Он будет уже десятым.

"Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор - это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс", - заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции вводятся, по меньшей мере, один раз в неделю.

Также главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Кроме того, в декабре Зеленский ввел санкции против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация