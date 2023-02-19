Зеленский рассказал, что Украина с партнерами работает над новыми санкциями для РФ

"Зеленский напомнил, что сегодня был подписан указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов".

"Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", - сказал он.

По его словам, Украина совместно с партнерами работает над следующим санкционным этапом. Он будет уже десятым.

"Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор - это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс", - заявил он.