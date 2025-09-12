Зеленський розповів, що точно змусить Путіна припинити війну

Росія не пожинає жодних наслідків після своїх злочинів, і єдиний спосіб зупинити агресора - це надійно захистити повітряний простір країн, які знаходяться під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Президент заявив, що цілеспрямоване проникнення дронів РФ в Польщу залишилось безкарним для агресора, як і його удари по Україні з жахливими наслідками - наприклад обстріл Ярової чи атака на столицю 28 серпня.
"А які наслідки для Росії? Давайте відверто, жодних. За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей в селищі Ярова на Донеччині. Звичайні люди. Вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує", - сказав Зеленський.
На тлі перелічених подій він обурився появленням російського прапору на кінофестивалі у Венеції.
"Але це не завадило російському прапору потрапити на один з провідних світових мистецьких заходів. Бо мистецтво, начебто, поза політикою, поза війною. Мистецтво - для живих на фестивалях, а не для мертвих - в українських містах, селах. Як можна винагороджувати росіян за війну тим що їх знов приймають в світі?" - додав Зеленський.
Росія повинна зіштовхуватись із сильними відповідями на кожен її виклик, вважає президент. Тільки тиском, зокрема економічним, можна зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Однак, на думку Зеленського, є ще один спосіб зупинити РФ - надійно захистити небо країнам, які знаходиться під загрозою
"Якщо ми разом з партнерами зможемо захищати наш повітряний простір дійсно надійно, від ударів по Польщі, Румунії, Путін втратить сенс його війни. Тільки штурмами на землі Росія не досягне свого, а в морі вони вже втратили можливість оперувати", - підсумував глава держави.
Зеленський вважає, що для захисту України США "мають і можуть" надати системи ППО та бойові літаки.
"Це точно примусить Росію до припинення війни. Тим більше Путін підказує своїми діями, що це варто зробити", - сказав президент.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі порушили понад 20 російських літаків. Для нейтралізації загрози в небо підняли чергову авіацію.
9 вересня росіяни скинули авіабомбу на селище Ярова на Донбасі, внаслідок чого загинули понад 20 осіб.
Зазначимо, що на тлі останніх подій в ЄС запланували побудувати "стіну проти дронів" через загрозу з боку РФ.