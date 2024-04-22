Зеленський розповів, що був шокований допомогою Заходу з відбиттям атаки Ірану на Ізраїль

Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити нещодавню атаку Ірану, хоча країна не є членом НАТО і в неї немає потужного союзницького документа з Альянсом.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Х’юго Декрипту.
За його словами, Конгрес Сполучених Штатів Америки з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на тій проблемі, те саме роблять і американські медіа.
"Давайте будемо відвертими, воно сьогодні в більшості своїй дивиться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газа, загалом Middle East", - сказав він.
Президент уточнив, що ситуація з Ізраїлем та Іраном привертає менше уваги і часу для України, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський пояснив, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути і зменшена допомога.
"Ну і якщо чесно я так між нами в шоці від того, що сталося після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці як спрацювали союзники. Спочатку це була дуже позитивна реакція", - сказав він.
Президент уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент Зеленський сказав, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО. Також Зеленський заявив, що не бачив дуже серйозного і потужного документу між Францією та Ізраїлем, як наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.
"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?", - додав президент.
Нещодавно Іран здійснив дронову та ракетну атаку на Ізраїль, при цьому країни Заходу допомогли її відбити. Зеленський засудив атаку Ірану і повідомив, що Україна потребує допомоги партнерів, а не їхніх риторик і думок.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель як виправдання сказав, що західні країни не можуть за прикладом ситуації з іранським ударом по Ізраїлю перехоплювати російські ракети або дрони, що атакують Україну, тому, що в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а значить діяли в порядку самооборони.
А представник Державного департаменту Метью Міллер навів чотири причини, чому Сполучені Штати Америки не допомагають Україні збивати російські ракети і дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі.
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