Зеленський розповів, що був шокований допомогою Заходу з відбиттям атаки Ірану на Ізраїль

За його словами, Конгрес Сполучених Штатів Америки з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на тій проблемі, те саме роблять і американські медіа.

"Давайте будемо відвертими, воно сьогодні в більшості своїй дивиться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газа, загалом Middle East", - сказав він.

Президент уточнив, що ситуація з Ізраїлем та Іраном привертає менше уваги і часу для України, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський пояснив, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути і зменшена допомога.

Зеленський опинився в шоці від реакції Заходу

"Ну і якщо чесно я так між нами в шоці від того, що сталося після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці як спрацювали союзники. Спочатку це була дуже позитивна реакція", - сказав він.

Президент уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент Зеленський сказав, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО. Також Зеленський заявив, що не бачив дуже серйозного і потужного документу між Францією та Ізраїлем, як наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.

"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?", - додав президент.