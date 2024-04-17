Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Західні країни не можуть за прикладом ситуації з іранським ударом по Ізраїлю перехоплювати російські ракети чи дрони, що атакують Україну, тому, що в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а отже діяли в порядку самооборони. В Україні чи в інших державах, над територіями яких пролітають російські ракети, таких авіабаз немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова високого представника ЄС Жозепа Борреля, опубліковані на сайті Дипломатичної служби ЄС .

На запитання на пресконференції, чому західні країни не можуть допомогти Україні боротися з ворожими ракетами і дронами так, як допомогли цими вихідними Ізраїлю, Боррель відповів: "Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове питання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звичайно, скористався можливістю згадати, що Україну теж бомблять і, можливо, більш ефективно".

Він обізнаний, що одну з важливих електростанцій в Україні (Трипільську ТЕС) нещодавно було знищено Росією саме через брак ракет для українських систем ППО.

Борель запевнив, що ЄС працює над посиленням ППО України.

"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти тверді та конкретні зобов’язання з цього питання", - сказав він.

Проте ситуації в Україні і в Ізраїлі порівнювати не можна, вважає Боррель.

По-перше, зазначив він, Ізраїль має "Залізний купол", будівництво якого тривало багато років і коштує дуже дорого. "Навіть якби у нас були гроші в скриньці, це не можна було б побудувати за одну ніч", - сказав Боррель.

"По-друге, удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони перейшли через свої бази, які також діяли в порядку самооборони. В Україні такого немає. На українській території чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає жодних авіабаз Великої Британії чи США, а тим більше Йорданії, звичайно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", - підкреслив глава європейської дипломатії.