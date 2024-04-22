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Зеленский рассказал, что был шокирован помощью Запада с отражением атаки Ирана на Израиль

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Запада помогли Израилю отразить недавнюю атаку Ирана, хотя страна не является членом НАТО и у нее нет мощного союзнического документа с Альянсом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Хьюго Декрипту.

По его словам, Конгресс Соединенных Штатов Америки с началом кризиса и вызовов на Ближнем Востоке начал обращать внимание на той проблеме, то же самое делают и американские медиа. 

"Давайте будем откровенными, оно сегодня в большинстве своем смотрит на то, что происходит в Израиле, Газа, в общем Middle East", - сказал он.

Президент уточнил, что ситуация с Израилем и Ираном привлекает меньше внимания и времени для Украины, а значит меньше внимания и их общества. Зеленский пояснил, что если общество меньше реагирует, то и меньшая ответственность у политических лидеров, следовательно, может быть и уменьшена помощь. 

Зеленский оказался в шоке от реакции Запада

"Ну и если честно я так между нами в шоке от того, что произошло после ударов Ирана по Израилю. Я в шоке как сработали союзники. Сначала это была очень положительная реакция", - сказал он.

Президент уточнил, что после атаки Ирана на Израиль есть жертвы, но их количество небольшое и это в любом случае заслуживает сочувствия. Однако президент Зеленский сказал, что союзники помогли Израилю независимо от того, что страна не является членом НАТО. Также Зеленский заявил, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, как например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.

"То есть мы просто увидели как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожило 99% всего того, что летело на голову израильтянам из Ирана. Вот что мы с вами увидели. И почему я был в шоке, а именно потому: что не так с нами? Что не так с украинцами?", - добавил президент.

Что предшествовало

Недавно Иран совершил дроновую и ракетную атаку на Израиль, при этом страны Запада помогли ее отбить. Зеленский осудил атаку Ирана и сообщил, что Украина нуждается в помощи партнеров, а не их риторик и мнений.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель как оправдание сказал, что западные страны не могут по примеру ситуации с иранским ударом по Израилю перехватывать атакующие Украину российские ракеты или дроны, потому что в первом случае они сбивали воздушные цели над своими авиабазами, а значит действовали в порядка самообороны.

А представитель Государственного департамента Мэтью Миллер привел четыре причины, по которым Соединенные Штаты Америки не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле.

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