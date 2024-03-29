Зеленський розповів про реакцію США на атаки на російські НПЗ і назвав умову припинення

"Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете", - зазначив Зеленський.

За його словами, реакція американської сторони на атаки по російських НПЗ "не була позитивною".

"Але Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", - цитує видання українського президента.

Зеленський також заявив, що країна може зупинити російські удари по енергомережу України лише у тому випадку, як змусить Кремль заплатити таку ж ціну.. Голова держави назвав це справедливим.

"Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики… Це справедливо... Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося", - наголошує він.

Удари дронів по НПЗ Росії

Раніше повідомлялося, що з січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах.