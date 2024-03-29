Зеленский рассказал о реакции США на атаки на российские НПЗ и назвал условие прекращения

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", - отметил Зеленский.

По его словам, реакция американской стороны на атаки по российским НПЗ "не была положительной".

"Но Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства", - цитирует издание украинского президента.

Зеленский также заявил, что страна может остановить российские удары по энергосети Украины только в том случае, когда заставит Кремль заплатить такую же цену. Глава государства назвал это справедливым.

"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества... Это справедливо... Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", - подчеркивает он.

Удары дронов по НПЗ России

Ранее сообщалось, что с января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанесения ущерба обеспечению российской армии.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.