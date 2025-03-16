Зеленський розповів про причини зміни начальника Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський роз'яснив причини рішення змінити начальника Генерального штабу Збройних сил України. Головним завданням нового керівника стане розбудова системи армійських корпусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
За словами Зеленського, в неділю, 16 березня, він провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. За підсумками зустрічі було вирішено, що новим начальником Генштабу буде призначено Андрія Гнатова.
"Бойовий хлопець, і його завдання - саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", - зазначив президент.
Глава держави також додав, що генерал Анатолій Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений до генеральної інспекції Міністерства оборони України.
Наприкінці лютого за наказом Зеленського Андрія Гнатова було звільнено з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 24 червня 2024 року. Згодом його було призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ.
Раніше в неділю у командуванні озвучили низку завдань перед Гнатовим на посаді начальника ГШ.
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