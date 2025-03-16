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Зеленський розповів про причини зміни начальника Генштабу ЗСУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський роз'яснив причини рішення змінити начальника Генерального штабу Збройних сил України. Головним завданням нового керівника стане розбудова системи армійських корпусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами Зеленського, в неділю, 16 березня, він провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. За підсумками зустрічі було вирішено, що новим начальником Генштабу буде призначено Андрія Гнатова.

"Бойовий хлопець, і його завдання - саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", - зазначив президент.

Глава держави також додав, що генерал Анатолій Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений до генеральної інспекції Міністерства оборони України.

Кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ

Наприкінці лютого за наказом Зеленського Андрія Гнатова було звільнено з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 24 червня 2024 року. Згодом його було призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Раніше в неділю у командуванні озвучили низку завдань перед Гнатовим на посаді начальника ГШ.

Детальніше про історію та кар'єрний шлях Андрія Гнатова, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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