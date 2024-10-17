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Зеленський розповів про обіцянку Байдена щодо зброї

Четвер 17 жовтня 2024 09:51
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Зеленський розповів про обіцянку Байдена щодо зброї Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський дорогою до Брюсселя розповів деталі своєї розмови з американським колегою Джо Байденом. За його словами, глава Білого дому Джо Байден пообіцяв нові пакети військової допомоги Україні вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Ми обговорили також наступні наші пакети. Президент Байден дав мені слово, що в найближчий час пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю. Говорили про "Рамштайн", засідання за кілька тижнів", - розповів Зеленський.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що у середу президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Також вчора стало відомо про оголошення Штатами чергового пакета військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.

Пакет містить додаткове посилення ППО, ракети класу "повітря - земля", бронетехніку, артилерійські боєприпаси тощо. Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Київ отримає додаткове озброєння.

Мова йде про сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артсистеми, боєприпаси, сотні одиниць бронетранспортерів, а також тисячі додаткових бронемашин.

Серед іншого також стало відомо, коли пройде засідання союзників у форматі "Рамштайн" щодо оборонної підтримки України. Зустріч на рівні лідерів відбудеться в листопаді.

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