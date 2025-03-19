Зеленський розповів про наступну зустріч України і США

Наступна зустріч команд України і США у Саудівській Аравії буде матиме технічний характер. На ній обговорять часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда", - зазначив президент.

За словами глава держави, з боку України на такій зустрічі будуть військові, енергетики та люди, які розуміються на портовій інфраструктурі.

"Це технічний рівень. Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча, я не виключаю продовження і в такому форматі. З нашого боку точно, якщо ми до цього (припинення вогню, - ред.) йдемо, буде така команда, вона готова, вона працює щоденно", - наголосив Зеленський.



