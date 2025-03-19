Зеленский рассказал о следующей встрече Украины и США

Следующая встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии будет носить технический характер. На ней обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, по инфраструктуре, энергетике и т.д., а также будет обсуждаться безопасность судоходства. Это будет техническая команда", - отметил президент.

По словам глава государства, со стороны Украины на такой встрече будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре.

"Это технический уровень. Это не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя, я не исключаю продолжения и в таком формате. С нашей стороны точно, если мы к этому (прекращению огня, - ред.) идем, будет такая команда, она готова, она работает ежедневно", - подчеркнул Зеленский.