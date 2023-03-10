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Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ракетних ударів РФ по енергооб'єктах

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 20:53
Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ракетних ударів РФ по енергооб'єктах Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після вчорашній ракетних ударів армії РФ по енергооб'єктах електропостачання в Україні поступово відновлюється. Найважча ситуація у Харкові та Житомирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергообʼєктів і мереж після російського терористичного нальоту", - сказав Зеленський.

  • У Харкові все ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам.
  • У Харківській області станом на вечір у більшості споживачів постачання електрики поновлено.
  • У Житомирі досі непроста ситуація: хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення.
  • У Запоріжжі наразі робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.
  • У Києві відновлюються тепломережі.

"Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, у чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення світла. Їх запровадили через пошкодження внаслідок атак ворога.

Також раніше ми писали, що у Харкові після вчорашньої ракетної атаки росіян без світла залишаються 470 тисяч споживачів. Заживлена частина міста і критична інфраструктура.

А в Житомирі дефіцит електроенергії складає 75%. Наразі в місті не працює електротранспорт, не вмикають вуличне освітлення.

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Володимир Зеленський Електроенергія ракетный удар
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